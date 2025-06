Kjendispar kan bli tvunget til å rive

Helene Olafsen og Jørgen Nilsen står midt i en byggekonflikt med Oslo kommune etter at en anonym naboklage førte til tilsyn på parets eiendom på Malmøya.

Plan- og bygningsetaten har nå konkludert med at to av tiltakene på tomta er ulovlige, og har beordret å få byggverkene fjernet.



– Da vi var på eiendommen deres, registrerte vi to ulovlige forhold, ifølge byggesaksavdelingen i et varsel sendt til paret, skriver Dagladet.

Stridens kjerne har vært etablering og opparbeiding av en parkeringsplass, oppføring av en levegg, samt en ny utebod.



Kommunen har slått fast at både en utebod og en levegg er søknadspliktige tiltak som er oppført uten tillatelse. I tillegg påpekes det at deler av leveggen ligger i strandsonen, noe som gjør den avhengig av dispensasjon.

Kort frist

Paret har fått tre uker til å svare og kan søke om etterhåndsgodkjenning.

Dersom ikke kommunen får tilfredsstillende opplysninger, varsles det at pålegg og tvangsmulkt kan bli neste steg.

Helene Olafsen har tidligere kommentert konflikten, men har i denne omgang ikke besvart henvendelser. I en tidligere uttalelse sa hun:

– Vi vil samarbeide fullt ut for å avklare eventuelle spørsmål. Vi forholder oss naturligvis til kommunens vurderinger og vil gi nødvendig informasjon dersom det skulle komme ytterligere henvendelser, sa Helene Olafsen til avisen.

Olafsen og Nilsen møttes som dansepartnere under TV 2-programmet «Skal vi danse» i 2017, hvor de også vant konkurransen. I 2018 bekreftet duoen at de var et par, og året etter kom nyheten om at de ventet sitt første barn sammen.