– Det er mitt inntrykk at Trump og hans administrasjon fortsatt mener det kan finnes rom for en forhandlet løsning, at man kommer tilbake til arbeidet om en atomavtale med Iran, sier Barth Eide til TV 2.

Eide er i USAs hovedstad Washington onsdag og torsdag. I Washington skal han blant annet møte USAs utenriksminister Marco Rubio.

Selv om forholdet mellom Norge og USA skal diskuteres under møtet, vil andre sikkerhetspolitiske tema være sentrale: Krigene i Midtøsten, behovet for å stanse Russlands angrepskrig mot Ukraina, samarbeid i Arktis og det kommende Nato-toppmøtet, ifølge Utenriksdepartementet.

– Jeg har sjeldent sett en så dramatisk situasjon i Midtøsten som den vi ser nå, sier Eide, som er opptatt av at situasjonen for palestinerne på Gaza og Vestbredden ikke blir glemt.

– Det er svært viktig at det som nå skjer mellom Iran og Israel ikke fullstendig fortrenger fokuset på det, sier han.