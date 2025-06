Både NHO, SSB og en rekke økonomer og analytikere hos bankene venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent når de kunngjør sin beslutning torsdag klokken 10.

De er samstemte i forventningen om at det kommer et rentekutt i september og mulig et kutt til i desember. Styringsrenten har ligget stille siden desember 2023.

– Vi venter to rentekutt i år og tre til neste år. Flere arbeidsledige, lavere underliggende prisstigning, samt lavere etterspørsel og lavere renter internasjonalt, trekker i retning av lavere rente her hjemme, sier forskningsleder Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Avventer å konkludere med oppgang

På tross av at Norges Bank skriver i sin rapport til regionalt nettverk at det er «bra driv» i norsk økonomi om dagen, og at det forventes å fortsette, mener flere økonomer at sentralbanken trolig vil avvente rentekuttet litt.

DNB påpeker i sin analyse at de månedlige inflasjonstallene har variert mye i det siste, og at det derfor er for tidlig å konkludere med at oppgangen ikke bare er midlertidig.

– Det gjør at sentralbanken ikke har hastverk med å sette ned renten. Vi er imidlertid styrket i troen på at det kommer et kutt i september, og vi forventer en liten nedjustering av rentebanen, skriver DNB.

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er noe mer tilbakeholden og tror heller at flere av rentekuttene først kommer neste år.