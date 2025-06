Financial Times: – De rike må ikke jages bort

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Labour-regjeringens forsøk på skattlegge de rike har vist seg å være et kostbart selvmål. Nå flytter en bølge av såkalte non-doms, altså personer som har fast bosted utenfor Storbritannia av skattemessige årsaker. Samtidig øker andre land innsatsen for å tiltrekke seg velstående investorer. Skal man få fart på britisk økonomi må man tiltrekke seg dem som kan bidra til denne veksten, ikke jage dem bort.

Det 200 år gamle non-dom-regimet, som lot bosatte erklære et annet land som sitt skattemessige hjemsted, var for generøst og trengte reform. Men Labour har tettet et smutthull som bevisst var etterlatt av de konservative. Det lot non-doms unngå arveavgift på verdier plassert i utenlandske truster.

Dette ble dråpen for mange.

Offisielle tall er begrenset, men mange finansrådgivere og advokater rapporterer at mellom en fjerdedel og en tredjedel av deres formuende non-dom-kunder nå forlater Storbritannia til fordel for mer skattevennlige land som De forente arabiske emirater, Italia eller Sveits.

Dersom en fjerdedel av non-dom-skattleggerne forlater Storbritannia, vil netto gevinst for statskassen være null. Høyere utflytting vil gi et direkte tap.

Dette regnestykket tar dessuten ikke høyde for det økonomiske bidraget fra formuende non-doms gjennom investeringer, jobbskaping, forbruk og filantropi; mange kulturinstitusjoner frykter nå tap av finansiering. Samtidig som formuende utlendinger reiser, rammes også britiske familiebedriftseiere av Labours overraskende kutt i lettelser på arveavgift.

I Italia kan derimot nye utenlandske investorer i Italia kan betale en flat skatt på 200.000 euro på utenlandske inntekter og verdier i 15 år, uten arveavgift på utenlandske verdier i denne perioden.

The Wall Street Journal

Joe Bidens presidentperiode begynte å rakne den dagen han overlot Afghanistan til Taliban. Nå har Donald Trump en mulighet til å reversere Bidens Afghanistan-arv og gjenopprette avskrekking — dersom han hjelper Israel med å ødelegge Irans atomprogram.

Die Welt

Hvorfor er kritikken fra europeere og arabiske stater mot Israels angrep på Iran så mild, og hvorfor får Israel støtte fra USA? Fordi Israel håndhever et strategisk interessefellesskap som forener alle disse maktene. Israel gjør jobben for USA, Europa og araberne.

Dagens Industri

Regjeringens ambisjoner om å styrke forsvarsindustrien motarbeides systematisk av den statlige Svanemerkeordningen. Miljømerking Sverige anbefaler å unngå investeringer i forsvarsindustrien. I Svanens fantasiverden trengs det ingen våpen.

