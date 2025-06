Konkurransetilsynet har siden 2017 undersøkt hva de store dagligvarekjedene betaler for varene de kjøper inn fra leverandører. Undersøkelsene viser at forskjellene i innkjøpspriser mellom kjedene blir mindre for hvert år. I 2024 er forskjellene enda mindre enn i 2023.

– I den grad reduksjonen i forskjellene skyldes at Coop og Rema har fått lavere innkjøpspriser enn de ellers ville ha fått, kan det gi lavere priser og bedre tilbud til forbrukere, sier Magnus Friis Reitan, nestleder i Konkurransetilsynets avdeling for mat, handel og helse.

Innkjøpsprisene er et resultat av forhandlinger mellom leverandør og dagligvarekjede, der kjedene gir ulike motytelser i bytte mot lavere pris. Slike motytelser kan være logistikktjenester, varepåfylling, markedsføring og kampanjer i butikkene.

– Undersøkelsene våre tyder på at forskjeller i kjedenes samarbeid med leverandørene bidrar til prisforskjeller, og at kjedene selv kan gjøre tiltak for å få lavere innkjøpspriser, sier prosjektleder Gabriel Støyva.