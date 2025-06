I flere år har det vært en nedgang i antall nordmenn som studerer i utlandet, skriver Lånekassen i en pressemelding.

21.900 studenter får Lånekassen-støtte til utenlandsstudier i skoleåret 2024/2025. Til sammenligning var tallet 23.800 i 2019/2020, det siste normalåret før pandemien.

Tallet var på sitt høyeste i 2015/2016 med 25.400 studenter.

Færre studerer ute

– Vi har sett en utvikling de siste årene, fra før koronaen, med at det er færre totalt som studerer i utlandet. Nedgangen skyldes at færre tar hele graden sin i utlandet. Vi ser også at færre starter på en grad nå enn før, sier Lånekassen-direktør Kjetil Moen.

Han sier det trolig er flere årsaker til dette, men peker på en usikker verdenssituasjon og en svakere norsk krone som faktorer som spiller inn for mange.

– Kanskje bidrar disse forholdene til at det føles mindre forutsigbart å velge en lengre utdanning i utlandet, sier Moen. Han legger til at utdanning i utlandet gir verdifull erfaring både faglig og personlig, og at det er et mål at flere skal ha erfaring fra studier i utlandet.

Færre velger Storbritannia

67 prosent av de norske studentene i utlandet studerer i Europa. Flest er det i Storbritannia. Antallet norske studenter i Storbritannia har imidlertid gått ned de siste årene. 2 500 nordmenn får støtte fra Lånekassen til studier i Storbritannia i 2024–2025, mot 2 900 i fjor og 3 800 for to år siden.