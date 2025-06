Predikasjonsmarkeder: Høy risiko for USA-angrep

Etter at Israel 13. juni gjennomførte luftangrep mot mål i Iran, og Iran svarte med gjengjeldelse, har den geopolitiske spenningen i Midtøsten steget kraftig. Ifølge IEA markerer dette den alvorligste konfrontasjonen mellom de to landene på flere tiår, og for første gang er energiinfrastruktur blitt rammet direkte.

USA viser også militær styrke i regionen: Hangarskipet USS Nimitz og USS Carl Vinson Carrier Strike Group skaper en noe sjelden dobbelt hangarskip-tilstedeværelse i regionen.

BBC Verify melder også at minst 30 amerikanske tankfly er blitt flyttet til Europa de siste tre dagene.

Ifølge prediksjonsmarkedet Polymarket var det onsdag ved lunsjtider 64 prosent sannsynlighet for at USA vil iverksette en militær aksjon på iransk territorium – på land, i luftrommet, til havs – eller mot ambassader eller konsulater før utgangen av juni. Denne kontrakten har også steget kraftig de siste dagene, fra å ha blitt handlet helt nede på 25 prosents sannsynlighet for fire dager siden.

USAs potensielle involvering i Midtøsten var også blant hovedgrunnene til JPMorgans tradingdesk, Market Intelligence, mandag flippet fra taktisk bullish til taktisk forsiktig. «Det er fornuftig å være mer konservativ med risiko inntil vi får mer klarhet i USAs involvering i Midtøsten, energipriser, renteutviklingen og dollaren,» het det fra tradingdesken.

Eskalere for å deeskalere?

Goldman Sachs’ sjef for Europa-trading, Rich Privorotsky, skriver i sin morgenkommentar at markedene falt tirsdag nettopp på grunn av økt bekymring rundt det geopolitiske.

Privorotsky mener imidlertid at predikasjonsmarkedene, som opererer med 60–70 prosents sannsynlighet, «kanskje er noe overdrevet, men det sier noe om stemningen».

«Så langt er det ingen bekreftet amerikansk involvering, men markedene forblir på vakt. La oss håpe på et "eskaler for å deeskalere"-scenario,» skriver han.



Om gårsdagens oljeprisrally etter børsslutt i Oslo – rundt 5 prosent – skriver han at bevegelsen i stor grad var drevet av CTA-er, altså trendfølgere, investorapati samt et kraftig trekk på 10 millioner fat fra API-dataene.

«Energi er hovedkanalen for geopolitisk risiko,» konkluderer han.