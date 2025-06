Det opplyser FNs atomenergibyrå (IAEA) onsdag. De identifiserer anleggene som TESA Karaj-verkstedet og Teheran forskningssenter.

– Ved anlegget i Teheran ble én bygning rammet, der avanserte sentrifugerotorer produseres og testes. I Karaj ble to bygninger ødelagt, der ulike sentrifugekomponenter ble produsert, skriver IAEA på X.

I morges kunngjorde det israelske militæret (IDF) at de hadde bombet iranske anlegg for produksjon av våpenkomponenter og utstyr for anriking av uran.tehe