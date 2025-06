Analysefirma: Markedet feilvurderer krigen

Det uavhengige analysefirmaet TS Lombard mener markedet feilvurderer krigen mellom Israel og Iran ved å fokusere for mye på «det store øyeblikket» – et vendepunkt som skal utløse klart definerte utfall.

I det ene ytterpunktet ligger et apokalyptisk iransk nederlag med full krise for global oljeforsyning. I det andre: en fredelig iransk kapitulasjon, der Teheran oppgir både atomprogrammet og sin strategiske motstandslinje.

Analytikerne Christopher Granville og Hamzeh Al Gaaod mener imidlertid at slike utfall ligger langt frem i tid. I stedet bør oppmerksomheten rettes mot selve prosessen: en gradvis utmattelseskrig uten klare avgjørelser på kort sikt.

Skyhøye innsatser

Ettersom innsatsen er enorm i begge ytterpunktene, vil det kreves betydelig militær degradering og sosial uro på begge sider før ett av scenariene kan materialisere seg.

Det «fredelige» utfallet – en ny atomavtale med USA – fremstår som lite realistisk. Hindringene er mange: intern maktkamp i det iranske regimet og – ikke minst – et fullstendig fravær av tillit til USA som troverdig motpart, etter at Donald Trump i mai 2018 ensidig trakk USA ut av atomavtalen (JCPOA). Avtalen fra 2015 innebar sanksjonslettelser for Iran i bytte mot at landet stanset utviklingen av atomvåpen.

I det andre ytterpunktet – der det iranske regimet vil brenne ned – vil det, ifølge analysen, forsøke å «ta med seg alt og alle» i et siste desperat trekk. Det kan innebære angrep på Hormuzstredet, oljefasiliteter i Gulfen og – i ytterste konsekvens – bruk av primitive kjernevåpen.