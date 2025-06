Solgte Ozzy Osbournes DNA på boks

Det melder Billboard om den svært begrensede samleserien på ti slike bokser kalt « Infinite Ozzy », som selskapet Liquid Death står bak.

Varemerket selger alkoholfri drikke på bokser som ser ut som ølbokser. Det har ifølge egen reklame slått an i rockeverdenen – der det anses som ikke så kult med drikkevannsflaske.

Etter at Ozzy Osbourne har drukket iste av ti slike bokser, ble de forseglet i laboratorieaktige bokser – og signert av den aldrende heavy metal-vokalisten. Prisen var 4.500 kroner per stykk og de ti boksene gikk raskt unna da de ble lagt ut for salg tirsdag.

Det er uvisst hvor mye Ozzy Osbourne har fått for å stille opp – få uker før han skal opptre på den aller siste konserten med Black Sabbath, kalt «Back to the Beginning», den 5. juli.