Støre i Netanyahu-samtale: – Israels handlinger er i strid med folkeretten

– Jeg har i ettermiddag hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Den handlet om konflikten mellom Israel og Iran, og jeg fikk en oppdatering fra Netanyahu om at hans mål er å fjerne trusselen fra iranske atomvåpen og missiler, sier Støre (Ap) i en uttalelse.

Han ba Israel jobbe for å unngå en storkrig i regionen.

– Jeg formidlet et tydelig budskap fra Norge om å utvise tilbakeholdenhet og unngå en storkrig i regionen. Jeg tok også opp den alvorlige humanitære situasjonen i Palestina, og gjentok at Norge har fordømt terrorangrepet mot Israel 7. oktober 2023, og at Israels handlinger i Gaza og på Vestbredden er i strid med folkeretten, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Mandag oppfordret Støre sterkt både Israel og Iran til å komme fram til en våpenhvile.

– Krigføringen på denne måten døgn etter døgn er ødeleggende. Det er bare å understreke sterkt at det bør komme en våpenhvile. Få dette over et diplomatisk bord, sa han til Dagbladet.

Statsministeren har også fordømt eskaleringen av krigssituasjonen.