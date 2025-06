Trumps gullkort: 70.000 søkere hittil

Finansavisen skrev i februar om det nye initiativet fra Donald Trump, omtalt som «Trumps gullkort».

Ordningen tilbyr utenlandske investorer en vei til amerikansk statsborgerskap mot en investering på 5 millioner dollar.

Ifølge USAs handelsminister, Howard Lutnick, har nesten 70.000 personer hittil allerede meldt sin interesse.

Det skriver Financial Times.

– Kortet vil være laget av gull. Det vil være vakkert, ifølge Lutnick.

Via nettstedet trumpcard.gov kan interesserte nå registrere navn, e-post og verdensdelen de kommer fra.

Vil tiltrekke rike mennesker

Kortet som vises har både bilde og signatur av Trump, sammen med amerikanske symboler som ørnen, Frihetsgudinnen og flagget.

– Donald Trump setter pris på slike ting. Han bryr seg om hvordan det ser ut. Han bryr seg om hvordan det føles. Jeg mener, han bryr seg virkelig om det, fortsetter Lutnick.

Trump har tidligere sagt at han ønsker å trekke til seg rike mennesker som kan bidra til økonomien.

– De kommer til å være rike og vellykkede, og de kommer til å bruke masse penger, betale masse skatt og sysselsette en masse mennesker, har Trump tidligere uttalt.

Skal nedbetale landets gjeld

Ordningen er ment å erstatte det såkalte EB-5-visumet, som ble opprettet i 1990 for investorer som var villige til å investere rundt 1 million dollar og skape minst 10 arbeidsplasser i USA.

Planen at «gullkortet» i praksis også vil fungere som et grønt kort (green card) med mulighet for statsborgerskap på sikt.

Lutnick hevder det nye visumet skal gjøre slutt på «svindel og annet tull» knyttet til dagens system.

Trump har i tillegg vært tydelig på at han ser økonomisk gevinst i ordningen.

– Det kan bli veldig bra, kanskje det blir fantastisk, sa presidenten tidligere i år.

Lutnick forklarer at den opprinnelige ideen til visumordningen kom fra milliardær og Trump-donor John Paulson, som et tiltak for å øke inntektene til USA og bidra til å nedbetale landets gjeld på 36 000 milliarder dollar