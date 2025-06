– Jeg har i dag gitt ledelsen i Fellesforbundet melding om at jeg går av som leder i forbundet, skriver Eggum i en uttalelse på Facebook som VG først omtalte.

Eggum ble sykmeldt 2. mai etter at det ble kjent at han hadde behandlet sluttavtalen til en kvinnelig tillitsvalgt som han i flere år hadde et intimt forhold til.

I ettertid erkjente Eggum at han burde meldt seg inhabil i behandlingen av saker som omhandlet henne. Avsløringen førte blant annet til at Eggum trakk sitt kandidatur som LO-leder.

– Ved flere tilfeller har jeg vist dårlig dømmekraft og rolleforståelse. Jeg har hatt upassende forhold til tillitsvalgte og sendt upassende meldinger til andre kvinner. Det er kritikkverdig og noe jeg angrer på og beklager, skriver Eggum.

– Jeg ser nå at jeg står i veien for dette gode arbeidet, og går derfor av med umiddelbar virkning, sier han.

Eggum er fortsatt sykmeldt.