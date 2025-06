DNB-feil: Flere fikk enorme utbetalinger fra Nav

En person VG har snakket med, hevder at han har fått utbetalt rundt 200.000 kroner, langt over det han egentlig skal få.

En annen sier han har fått fem ganger så mye penger som han vanligvis får.

Til Dagbladet sier pressevakta i Nav at de er klar over feilen. DNB tar på seg skylden og bekrefter til NRK at feilen ligger hos dem.

– En teknisk feil i forbindelse med utbetalingene fra Nav har ført til at mange kunder har fått samme utbetaling flere ganger. Feilen ble raskt oppdaget, og vi er i gang med å rette opp saken. Kundene vil ikke trenge å foreta seg noe, sier pressekontakt Stål Ulvin Garberg i DNB til kanalen.

Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å rette opp i.

I tillegg til VG, har også Dagbladet, NRK og TV 2 snakket med personer som har fått for mye utbetalt fra Nav. Samtlige av dem er DNB-kunder.