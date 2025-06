Amerikanske myndigheter forbereder seg på muligheten for et angrep mot Iran i løpet av de nærmeste dagene, skriver Bloomberg og WSJ. Ifølge kildene kan det komme et angrep allerede i løpet av helgen. President Donald Trump har flere ganger uttalt offentlig at han vurderer å beordre et slikt angrep.

– Jeg kan komme til å gjøre det. Jeg kan la være, sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus i natt.

Videre sa presidenten at han «har ideer om hva som bør gjøres», men at han foretrekker å ta den «endelige avgjørelsen ett sekund før det er nødvendig».

Les også Oljeprisen faller: – Iran ønsker å forhandle President Trump sier at Iran har foreslått å komme til Det hvite hus, og at landet er villig til å forhandle.

Markant endring

Trumps uttalelser sendte asiatiske børser ned, men ga lite utslag i oljeprisen.

Utenriksministrene i Storbritannia, Frankrike og Tyskland skal ha planlagt et forhandlingsmøte med sin iranske motpart i Genève fredag, skriver Bloomberg. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skrev tidligere onsdag i et innlegg på sosiale medier at landet fortsatt er «forpliktet til diplomati» og aldri har ønsket, og heller aldri vil ønske, å utvikle atomvåpen.

Trumps retorikk har endret seg markant de siste dagene, etter at allierte har gjort det klart for ham at Iran er nær ved å skaffe seg atomvåpen. Ifølge kilder nær Det hvite hus har senator Lindsey Graham fra South Carolina vært blant de som oppfordret presidenten til å vurdere militær aksjon. Trump skal ha hatt flere samtaler med Graham.

– Han ga dem en sjanse til diplomati. Jeg tror de feilberegnet, sa Graham om Iran onsdag. – Jo før vi får slutt på denne trusselen mot menneskeheten, desto bedre.