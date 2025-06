Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Donald Trump står overfor et av sine mest skjebnesvangre valg som president. Uten amerikansk støtte kan Israels angrep på Iran vise seg å være utilstrekkelige til å stanse Irans atomprogram. Samtidig risikerer den amerikanske presidenten å bli dratt inn i et nytt, mislykket eventyr om regimeskifte i Midtøsten.

Mange vil oppfatte amerikansk involvering i Iran nå som å starte en villet krig. Og som på andre politikkområder er det ikke sikkert konsekvensene er fullt ut forstått i Washington.

Mange av Trumps MAGA-tilhengere vil se dette som et svik mot løftene om ikke å trekke USA inn i nye konflikter. Presidenten har selv, senest i en tale i Riyadh, kritisert såkalte nykonservative og nasjonsbyggere.

Amerikansk intervensjon vil gi Teheran et påskudd til å angripe amerikanske energianlegg og baser over hele Midtøsten.

Tidligere forsøk på regimeskifte i Midtøsten har endt katastrofalt. Og selv om mange iranere ikke liker regimet, er konsekvensene av å forsøke å velte det med ytre makt i et stolt land med 90 millioner innbyggere uforutsigbare.

President Trump kan allerede være på vei mot en militær løsning. Men hans beste alternativ vil fortsatt være å bruke sin innflytelse for å få til en våpenhvile og en forhandlet løsning på problemet med Irans atomambisjoner – hvor fjern den muligheten enn måtte virke nå.

The Wall Street Journal

Federal Open Market Committee (FOMC) kom ikke med noen store politiske overraskelser onsdag, men den la frem et nytt forsiktig signal i sine økonomiske prognoser: President Trumps tollsatser fører til en mild stagflasjon. Sagt på en annen måte: Fed har fått tollsjokk.

Die Welt

Israel utfører for tiden «drittjobben» for hele Vesten i krigen mot Iran, sier Tysklands forbundskansler – og roser Israels mot. Det er en innertier fra Friedrich Merz. En slutt på Irans atomprogram ville være en seier for det iranske folket, for hele Midtøsten og for Vesten.

Dagens Industri

Både britiske og amerikanske etterretningstjenester forteller nå åpent om hva de visste om Russlands intensjoner høsten 2021. Det viser styrken i en åpen etterretningskultur. Det er på høy tid å åpne opp etterretningstjenesten også i Sverige.

