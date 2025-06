Krigen mellom Israel og Iran er inne i sin syvende dag. Iranske helsemyndigheter anslår at nesten 1.500 har blitt drept eller såret av israelske angrep.

UNDER ANGREP: Flammene står ut av oljedepotene i Shahran, nordvest for Teheran. Foto: NTB

Financial Times forteller om lange bilkøer ut av Teheran etter at Israel beordret evakuering av en bydel, og USAs president Donald Trump oppfordret «alle» til umiddelbart å forlate Irans hovedstad.

Millioner nekter å evakuere

Samtidig holder mange seg i ro eller søker tilflukt i provisoriske bomberom, og ifølge avisen nekter millioner av iranere å evakuere Teheran. Dagligvarebutikker, bakerier, banker, helsesentre og bensinstasjoner holder fortsatt åpent, men likevel preger stillheten byen.

– Det var som om hele tarmsystemet skulle komme ut av munnen min, sier en 80 år gammel kvinne om følelsen etter et av denne ukens bombenedslag.

– Jeg har egentlig ikke lyst til å pakke, pakke ut og kjøpe mat et annet sted. Noen må bli igjen, passe på huset og vanne plantene, legger hun til.

– Som om de bryr seg

Ifølge Financial Times har ansatte ved banker, sykehus, politi og militære installasjoner blitt beordret til å bli, mens andre insisterer på at de ikke under noen omstendigheter vil forlate byen.

– Jeg er ingen tilhenger av den islamske republikken, men nå er det på tide å vise solidaritet med Iran, sier en kvinne ansatt i privat sektor.

– Trump og (Israels statsminister) Benjamin Netanyahu sier «evakuer» – som om de bryr seg om helsen vår. Hvordan skal en by på 10 millioner evakuere? Min mann og jeg nekter å legge til rette for dem. La dem drepe oss, fortsetter hun.

– Et svært farlig prosjekt

For noen virker kaoset på veiene mer skremmende enn selve trusselen om israelske angrep, beskriver avisen og omtaler rasjonering av bensin og forstyrrelser i matforsyningen – som også avskrekker folk fra å evakuere.

Samtidig vokser raseriet mot Israel og Trump.

– Jeg blir i Teheran. Det er Irans hjerte. Prosjektet med å evakuere Teheran er svært farlig, og kan legge til rette for en svært komplisert, hybrid operasjon for å okkupere territorium, skriver journalisten Farid Modarresi på X.