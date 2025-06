Økonomer: Dette betyr rentekuttet for deg

«Gledelig sjokk» oppsummerer de spontane reaksjonene fra flere forbrukerøkonomer NTB har vært i kontakt med.

– Nå får forbrukerne i pose og sekk, de får lavere boliglånsrente og forhåpentligvis noen lavere priser, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i Sunn Økonomi.

Hun håper bankene raskt følger etter, så folk etter hvert får mer å rutte med når boliglånsrenta går ned. Og hun minner om at boliglånsrenta ikke går ned umiddelbart.

– Bankene har jo gjerne en varslingsfrist på seks uker. Så selv om banken din nå sier den setter ned renta, så trår ikke det i kraft før etter seks uker.

Hun oppfordrer uansett alle til å ta en gjennomgang av boliglånsrenten sin.

– Gå inn på finansportalen, se hvor man får en god rente, og så pruter man. Prut først i egen bank, og får man ikke ned renta der, så bytter man bank.

Mer å rutte med for folk flest

Storbanken DNB var kjapt ute og kutter boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng som følge av at Norges Bank kuttet styringsrenten

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 skriver i en epost at han tror rentekuttet vil etter hvert merkes i lommeboka til folk flest, men særlig for dem med boliglån.

– Forrige gang Norges Bank endret styringsrenten kom det også som en overraskelse, da som en uventet renteoppgang. Jeg tror dagens rentesjokk blir langt bedre mottatt.

– Mange med boliglån har vært bekymret for egen økonomi etter flere år med høy rente og høye priser, men nå går både priser og renter ned.

Tviler på alle varslede kutt

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets sier den nye rentebanen viser et første kutt i september og deretter desember 2025 med høy sannsynlighet, og to ytterligere kutt i løpet av 2026.

– Selv om låntakere nå kan sprette champagnen med god grunn, er vi i tvil om at Norges Bank kommer til å gjennomføre alle de planlagte rentekuttene framover. Vi tror på et kutt til i september, men er usikre at renten skal ned i desember. Uansett, hvis Norges Bank gjennomfører alle de planlagte rentekuttene i år, så er det ikke gitt at renten skal videre ned neste år, skriver han.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO sier uansett at dette er gode utsikter for alle forgjeldede husholdninger og bedrifter:

– De kan ta ferie med en litt lettere bør på ryggen, og det vil gi noe drahjelp til boligmarkedet og dermed til en byggebransje som har slitt i motbakke lenge.