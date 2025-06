Iran og USA i flere direkte samtaler

Målet har vært å finne en diplomatisk løsning på krisen, sier tre diplomater med kjennskap til saken til Reuters.

Ifølge diplomatene, som vil være anonyme, har Araqchi understreket at Teheran ikke vil gjenoppta forhandlingene med USA med mindre Israel stanser angrepene.

Verken amerikanske eller iranske tjenestemenn har så langt svart på Reuters' henvendelser.

En regional diplomat med nære bånd til Teheran sier at Araqchi har fortalt Witkoff at Teheran «kan vise fleksibilitet i atomspørsmålet» hvis Washington legger press på Israel for å avslutte krigen.

En europeisk diplomat sier at «Araqchi fortalte Witkoff at Iran er klar til å gjenoppta atomforhandlingene, men at det ikke er mulig hvis Israel fortsatte bombingen.

Bortsett fra korte møter etter fem runder med indirekte samtaler siden april for å diskutere Irans atomprogram, har Araqchi og Witkoff ikke tidligere hatt direkte kontakt.