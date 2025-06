Venter amerikansk avgjørelse innen to døgn

En kilde i de israelske myndighetene sier til avisen Times of Israel at de forventer en avgjørelse om kort tid på om USA går inn på deres side av krigen mot Iran.

Ikke noe press

– Forventningen er at de blir med, men ingen presser dem. De må ta sin egen avgjørelse, sier kilden til avisen.

Torsdag sa anonyme amerikanske tjenestemenn til Bloomberg at USA forbereder et mulig angrep på Iran de nærmeste dagene. President Donald Trump skal ha forberedt en angrepsplan, ifølge kildene.

– Siden det er en vesentlig sannsynlighet for forhandlinger med Iran i nær framtid, tar jeg min avgjørelse om å iverksette eller ikke innen de to neste ukene, sier Donald Trump ifølge sin pressesekretær Karoline Leavitt, som informerte om dette på en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag.

All hjelp velkommen

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ønsker all hjelp mot Iran velkommen, men sier at det ikke er nødvendig for at de skal vinne.

Videre sier han at den amerikanske presidenten Donald Trump «gjør det som er bra for USA, og jeg gjør det som er bra for Israel».

Allerede hevder Netanyahu at de har ødelagt mer en halvparten av Irans anlegg for rakettoppskytninger.