– Siden det er en vesentlig sannsynlighet for forhandlinger med Iran i nær framtid, tar jeg min avgjørelse om å iverksette eller ikke innen de to neste ukene, sier Donald Trump i en uttalelse som ble gjengitt av pressesekretær Karoline Leavitt på en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag.

Hun ønsket ikke å svare på spørsmål om USA jobber for en midlertidig våpenhvile mellom de to landene.

Løpende kontakt

Hun bekreftet også at det har vært kontakt mellom USA og Iran gjennom hele krigsperioden, og sier at Trump fortsatt håper på en løsning på krigen gjennom forhandlinger og dialog.

– Trump er også i direkte kontakt med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, sa hun.

Iran har understreket overfor USA at de ikke ønsker å gjenoppta atomsamtalene med USA så lenge Israels angrep pågår, ifølge tre diplomatkilder som nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

Flere spekulasjoner om USAs involvering

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa også torsdag kveld at «all hjelp er velkommen» i krigen mot Iran, men at det ikke er nødvendig med amerikansk hjelp for å ramme alle Irans atomanlegg.

Torsdag sa anonyme amerikanske tjenestemenn til nyhetsbyrået Bloomberg at USA forbereder et mulig angrep på Iran de nærmeste dagene. President Donald Trump skal ha forberedt en angrepsplan, ifølge kildene.

Samtidig hevdet israelske kilder til avisen Times of Israel at de forventer den amerikanske avgjørelsen fredag kveld eller lørdag.

Gjentok påstand om atomvåpen

Leavitt hevdet på pressekonferansen at Iran har «alt de trenger» for å lage atomvåpen, og at de kun trenger en avgjørelse fra ayatolla Ali Khamenei for å sette det sammen på kort tid.

Imidlertid mener amerikanske etterretningskilder at Iran er minst tre år unna å kunne lage atomvåpen, ifølge CNN.

Ifølge kildene kan de israelske angrepene ha satt Irans atomprogram tilbake med kun noen måneder.

Og allerede i mars sa USAs etterretningssjef Tulsi Gabbard at Iran ikke var i ferd med å utvikle atomvåpen.