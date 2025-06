Omstridt budsjettgrep ble vedtatt etter MDG-tabbe

Avstemningen som ble holdt torsdag, endte likt, før stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) avgjorde med sin dobbeltstemme.

Arbeiderpartiet og Høyre stemte for utredningen. Senterpartiet, Fremskrittspartiet, SV, Rødt, Venstre, KrF, MDG og Pasientfokus stemte imot.

Men vedtaket kunne vært unngått. Overfor NRK opplyser MDG at de manglet en representant, noe som ble avgjørende.

– En feil gjorde at vi dessverre manglet én representant, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) til NRK.

Sp: – Maktarroganse

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad synes det er svært uklokt at Ap og Høyre setter i gang en prosess hvor statsbudsjettet kan vedtas uten at det har flertall i Stortinget.

– Det er maktarroganse i sin rene form å bruke stortingspresidentens dobbeltstemme for å tvinge dette igjennom, sier parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad.

Hun mener at det bør bekymre alle landets velgere at Arbeiderpartiet og Høyre går inn for at et mindretall i Stortinget kan vedta statsbudsjettet.

– Altså kan det vedtas et statsbudsjett som over halvparten av stortingsrepresentantene verken har påvirket eller støtter. Dette er stikk i strid med norsk parlamentarisk tradisjon, og det viser en særegen arroganse overfor flertallet av norske velger, sier Arnstad.

Ustabil politisk styring

Forslaget fra Jan Tore Sanner (H) er at dersom det ikke oppnås et flertall om et forslag til nytt statsbudsjett, skal Stortinget gå til avstemming over kun de to budsjettforslagene som har fått flest stemmer.

I dagens storting ville dette vært Ap-regjeringens forslag og Høyres alternative forslag. Arnstad er bekymret for at det kan gi en mer ustabil politisk styring.

Utredningen skal skje i starten av neste stortingsperiode.

Rødt og Frp reagerer

Hans Andreas Limi, Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talsperson, ber Ap og Høyre om å tenke seg om.

– Vi forventer at Ap og Høyre legger dette forslaget i en skuff sammen med andre dårlige forslag, og låser! sier han i en kommentar.

Rødts partileder Marie Sneve Martinussen mener Norge blir mindre demokratisk hvis utredningen fører til at budsjettreglene endres.

– Ap og Høyre viser manglende demokratisk sinnelag når de presser gjennom et såpass alvorlig vedtak ved bruk av presidentens dobbeltstemme, sier hun.