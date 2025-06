Granatangrep mot den norske ambassadeboligen

– En granat ble kastet mot den norske ambassadørens bolig i Herzliya, meldte Or Ravid på X torsdag kveld. Or Ravid jobber for israelske Kanal 12.

– Jeg snakket for kort tid siden med Norges ambassadør til Israel, Per Egil Selvaag, som fikk en splintgranat kastet inn i hagen sin i kveld. Jeg fordømmer på det sterkeste denne alvorlige og farlige forbrytelsen, skriver Israels utenriksminister Gideon Saar på X.

– Jeg er overbevist om at israelsk politi vil handle resolutt for raskt å finne gjerningsmennene bak dette, slik at de kan bli stilt for retten og få sin straff, fortsetter han.

Ingen ansatte ved ambassaden ble skadet i hendelsen, skriver kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes i UD i en epost til NTB.

Bogsnes skriver at de har vært i kontakt med ambassaden i kveld, og at israelsk politi har vært på stedet i kveld.

– Sikkerhet for våre ansatte er vår høyeste prioritet, skriver Bogsnes.