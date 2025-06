I tillegg til flyene er det også registrert seks fartøy fra Kinas marine rundt øya, opplyser Taiwans forsvarsdepartement.

Den kinesiske aktiviteten kommer få dager etter at et britisk marinefartøy seilte gjennom Taiwanstredet, som skiller øya fra det kinesiske fastlandet.

Kina gjør krav på Taiwan og har truet med å bruke makt for å få kontroll over øya. De siste årene har Kina trappet opp aktiviteten med militære fly og skip rundt Taiwan. Myndighetene på øya anklager Kina for også å drive spionasje, nettangrep og desinformasjon for å svekke Taiwans forsvarsevne.

Kun en håndfull land – de fleste av dem mindre stater – anerkjenner Taiwan, som i praksis har vært selvstyrt siden kommunistene vant borgerkrigen i 1949 og tok kontroll over Fastlands-Kina.

