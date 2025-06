WSJ: – Feilslåtte isolasjonister i MAGA-bevegelsen

Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Pressen er full av artikler om «borgerkrig i MAGA-bevegelsen» om Iran. Tucker Carlson og andre feilslåtte isolasjonister hevder at amerikansk intervensjon vil splitte MAGA-bevegelsen, men i virkeligheten ser Trump-velgerne ut til å støtte presidenten. De fleste republikanere støtter Israel og ønsker ikke at Iran skal få atomvåpen.

Det er verdt å reflektere over hvordan de høylytte isolasjonistene har feiltolket det historiske øyeblikket, flertallet av republikanske velgeres holdninger – og ikke minst president Donald Trump.

Dagens ny-konservative isolasjonister lider ikke av Vietnam-syndrom, men av Irak-syndrom: De tror at enhver intervensjon vil ende i en hengemyr av «nasjonsbygging», eller verre, en katastrofe.

«Den første uken av en krig mot Iran kan lett ta livet av tusenvis av amerikanere,» skrev Tucker Carlson 4. juni. Han kaller nå Trump «medskyldig» og oppfordrer USA til å snu ryggen til Israel – noe som ser ut til å være Carlsons viktigste prioritet.

Kriger er uforutsigbare og innebærer alltid risiko som må vurderes. Men så langt vinner Israel denne kampen uten noen regional, langt mindre global, opptrapping.

Isolasjonistene nekter å skille mellom ulike konflikter og vurderer ikke hver intervensjon ut fra sine egne premisser. Når det gjelder Iran, er det ingen som snakker om å sende amerikanske bakkestyrker eller okkupere landet.

Trump ser seg selv som en fredsmekler, men det er ingen motsetning i å ville hindre et teokratisk iransk regime i å få atomvåpen.

I KRIG: Tel Aviv angripes daglig av iranske missiler. Foto: NTB

Les også Tar Iran-avgjørelse i løpet av to uker «Innen to uker» vil USAs president Donald Trump ta en avgjørelse om å gå inn i krigen mot Iran på Israels side eller ei.

Financial Times

Selv om Donald Trump skulle lempe på tolltruslene mot Vietnam, er det åpenbart at landet må endre sin økonomiske modell. Kraftige utenlandsinvesteringer i industrisektoren har drevet landets økonomiske vekst. Nå trengs diversifisering og utvikling av det innenlandske markedet.

Die Welt

I kampen mot seksuelt misbruk på nettet har man i over et tiår appellert til foreldres, barns og nettleverandørers ansvarsfølelse. Nå har den tilnærmingen fått sin sjanse. Det må innføres beinharde forbud, for eksempel mot bruk av sosiale medier før fylte 15 år.

Dagens Industri

Donald Trump har rett på ett punkt: Kineserne har strategiske interesser i Arktis, selv om de har trukket seg ut av enkelte grønlandske mineralprosjekter. Dette er en grunn til at de nordiske landene, inkludert Sverige, bør øke sitt engasjement i Arktis.

Les også Financial Times: – De rike må ikke jages bort Nå flytter en bølge av personer til De forente arabiske emirater, Italia eller Sveits, skriver Financial Times.