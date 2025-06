Det tsjekkiske utenriksdepartementet hevdet i mai å ha vært mål for en «ondsinnet cyberkampanje» fra APT31, en hackergruppe tilknyttet Kinas departement for statssikkerhet.

PÅSTÅTT HACKERANGREP: Mot Tsjekkia og president Petr Pavel. Foto: NTB

Gruppen ble i fjor gjenstand for lignende anklager fra USA og Storbritannia, og noen medlemmer er sanksjonert av USA og Storbritannia. Beijing har avvist anklagene.

I et Financial Times-intervju hevder Tsjekkias president Petr Pavel at Kina er på samme nivå som Russland når det gjelder statsstøttet hacking og spionasje.

– Beijing og Moskva er jevngode på cybertrusler. Vi har sett cyberangrep komme fra begge kanter, sier han.

Les også Krigen en hel verden frykter En G7-advarsel i mai utløste sterke reaksjoner i Beijing, og frykten for en militær konflikt mellom USA og Kina utløser nå pengeflukt blant taiwanere.

– Taiwansk selvstendighet betyr krig Kina har tirsdag igangsatt militære øvelser i nærheten av Taiwan og advarer øya om at taiwansk uavhengighet betyr krig.

– En åpenbar provokasjon Kina gjennomførte mandag en stor, men kortvarig militærøvelse der Taiwan nærmest ble omringet. Samme dag kom Russlands forsvarsminister på besøk til Beijing.

– Som en sveitserost

Den tsjekkiske utenriksministeren Jan Lipavský beskrev angrepet som «en klar spionasjehandling», gjort mulig av et utdatert og sårbart nettverk.

– Det var fullt av hull, som sveitserost, sier han, og bekrefter overfor avisen at kinesiske hackere søkte gjennom uklassifiserte dokumenter om «asiatiske anliggender.»

Den Praha-baserte, Kina-fokuserte tenketanken Sinopsis hevder angrepet på det Tsjekkias utenriksdepartement markerer et veiskille for Beijing etter at cyberkrigføringen ble flyttet fra hæren til øverste etterretningstjeneste.

– Det var en tid da russerne var mye bedre, men det har endret seg, og jeg mener kineserne nå er minst på nivå med russerne teknisk sett, sier Sinopsis-sjef Martin Hála til Financial Times.

Les også – Kina forbereder bruk av militærmakt i Asia USAs forsvarsminister Pete Hegseth hevder at Kina forbereder seg på bruk av militærmakt for å endre maktbalansen i Asia.

Tydelig Taiwan-støtte

Tsjekkia har markert seg som en tydelig europeisk støttespiller for Taiwan, påpeker avisen, og viser til uttalelser fra viseutenriksminister Chen Ming‑gi tidligere i juni om at Taipei nå «jobber tett» med landets myndigheter om cybersikkerhet.

I forbindelse med en konferanse i Praha hevdet ministeren da at Europa ennå ikke har innsett omfanget av den kinesiske trusselen.

– Kina er svært sofistikerte, og det har vi lært på den harde måten: ingen er mer gjenstand for cyberangrep enn Taiwan, sa Chen.

Les også Made in China Trump lanserer mobil bygget i USA – eksperter sier at den kommer fra Kina.

Beijing trapper opp

Beijing anser Taiwan som en del av sitt territorium, og i slutten av mai skrev Financial Times at Kina har rustet opp sin militære kapasitet til å gjennomføre et plutselig angrep mot den selvstyrte øya.

Fra Taiwans forsvarsdepartement het det ifølge avisen at kinesiske kampfly krysser det taiwanske luftforsvarets identifikasjonssone over 245 ganger i måneden, mot under ti ganger måneden for fem år siden.

Tidligere fredag opplyste departementet om at det har registrert 50 kinesiske militærfly i luftrommet rundt øya bare det siste døgnet.