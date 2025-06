Heineken har mistet kontroll over bryggerier i Øst-Kongo

Fra før hadde de stanset produksjonen på bryggeriene i Goma, Bukavu og Uvira inntil videre, etter at noen bryggerier ble angrepet og noen lager tømt av opprørere og hæren.

Nesten 14 prosent av Heinekens totale omsetning kommer fra Midtøsten og Afrika, og Kongos 100 millioner innbyggere utgjør et stort marked.

Situasjonen har nå imidlertid eskalert videre, og anleggene på Bukavu og Goma er inntatt av opprørsstyrker. Bukavu-bryggeriet hadde tidligere om lag 1000 ansatte.

Heinekens kongolesiske datterselskap Bralima opererer fortsatt i andre deler av landet, og brygger Heineken-øl samt andre populære merker som Primus og Amstel.

Opprørsgruppa M23 har vært på offensiven i det mineralrike Øst-Kongo, og inntok både Bukavu og Goma tidligere i år. En gruppe FN-eksperter har funnet «solide bevis» for at Rwanda har de facto kontroll over M23, noe Rwanda alltid har nektet for.