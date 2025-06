Godt skjønn av Skatteklagenemnda

GJESTEKOMMENTAR

Et fremførbart underskudd oppstår når skattyters fradragsberettigede kostnader overstiger de skattepliktige inntektene i et inntektsår. I slike tilfeller får skattyter ikke utnyttet hele fradragsretten umiddelbart, og det overskytende underskuddet kan i stedet fremføres til fradrag i senere år. Dersom selskapet på et senere tidspunkt oppnår overskudd, kan det fremførte underskuddet trekkes fra dette, slik at den skattepliktige inntekten reduseres og skattebelastningen blir tilsvarende lavere.

Adgangen til underskuddsfremføring har lang tradisjon innen norsk skatterett. Dette gjelder også den tidligere ulovfestede gjennomskjæringsregelen, nå den lovfestede omgåelsesregelen, og særskilte avskjæringsregler om underskuddsfremføring. Ved innføring av fritaksmetoden ble avskjæringsregelen noe skjerpet. Ved omorganisering og endret eierforhold kan adgangen til skatteposisjonen avskjæres dersom det er sannsynlig at utnyttelse av posisjonen er det overveiende motiv for transaksjonen. En slik vurdering er sammensatt.

Domstolenes avgjørelser

Med utgangspunkt i lovbestemmelsen om avskjæring har skattytere kommet til kort ved domstolsprøving av sine saker. En gjennomgang av publisert rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrett de ti siste årene, viser at skattytere har tapt elleve av elleve saker.

I den meget omtalte Armada-saken fra 2017, slo Høyesterett fast at objektive kriterier skal benyttes ved vurderingen av hva som er det overveiende motiv ved et aksjekjøp – ikke skattyterens subjektive motiv. En objektiv vurdering skal fastlegges på grunnlag av de ytre omstendighetene i saken, og ikke bygge på hva skattyteren rent faktisk har hatt til formål med transaksjonen. Høyesterett uttalte ellers at det er tilstrekkelig at det skattemessige motivet veier tyngre enn de forretningsmessige motivene, og at bestemmelsen ikke åpner for noen lojalitetsvurdering (totalvurdering), slik det er etter en omgåelsesvurdering.

Ved den konkrete vurderingen uttalte Høyesterett at det som i det tilfellet rent faktisk skjedde de neste fem årene ikke er det samme som det skattyter rimeligvis måtte regne med i forkant, men at det gir «en pekepinn». Sagt med andre ord så er ikke etterfølgende hendelser avgjørende, men det kan gi støtte for hva som var sannsynlig og rimelig å forvente på transaksjonstidspunktet.