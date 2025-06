Har utpekt arvtagere

I en bunker i Teheran har Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei (86), tatt en rekke grep for å sikre overlevelsen til det islamske regimet, skriver New York Times.

Ifølge avisen har ayatollahen utpekt flere etterfølgere, både for militærledelsen og – i tilfelle han selv blir drept – tre erfarne religiøse ledere som arvtagere til hans rolle, altså som åndelig leder.

Israels angrep er de mest omfattende militære aksjonene mot Iran siden krigen med Irak på 1980-tallet. Ifølge iranske tjenestepersoner har Teheran blitt rammet hardere på få dager enn under hele åtteårskrigen mot Saddam Hussein.

Iran har svart med gjentatte rakettangrep mot Israel, blant annet mot et sykehus og et oljeraffineri i Haifa. Iran frykter også israelske infiltratører, og dette har ifølge avisen ført til full stopp i den elektroniske kommunikasjonen blant ledelsen.

Ayatollah Khamenei er klar over at et attentat er en reell mulighet. Derfor har han gitt Ekspertrådet i Iran klare instrukser om å velge en av de tre utpekte kandidatene raskt, i stedet for å la en langvarig prosess true statens stabilitet, ifølge avisen.

Russland: Ønsker ikke attentat

Det hvite hus og Trump har uttalt at det fortsatt vurderer direkte angrep på Iran.

– En avgjørelse kommer innen to uker, sa Det hvite hus torsdag.

Russland har også reagert på utviklingen.

– Regimeskifte i Iran er utenkelig, og et attentat på Irans øverste leder vil vi reagere svært negativt på, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov, ifølge Wall Street Journal.

Vil ikke snakke med Europa

Ifølge NTB melder iranske medier at 430 mennesker er drept og 3.500 er såret siden angrepene startet for vel en uke siden.

– Iran vil ikke snakke med Europa. De vil snakke med oss. Europa kommer ikke til å være kapable til å hjelpe til i denne saken, uttalte president Trump fredag kveld.

– Iran er klar til nok en gang å vurdere diplomati, la han til.