SEB: Hvis USA angriper, er denne helgen logisk

I en strategioppdatering fra SEB heter det: «Vinduet for et amerikansk angrep på kjernefysiske anlegg står åpent, men jo lenger Trump venter, desto mer politisk komplisert blir avgjørelsen hans. Dersom USA først involverer seg militært, ville det fremstå som logisk å gjøre det denne helgen,» skriver seniorstrateg Elizabeth Nørgaard Mathiesen i Danmark-divisjonen til meglerhuset.

President Trump har antydet at USA kan delta i Israels angrep på Irans kjernefysiske anlegg, og har samlet en betydelig angrepsstyrke i regionen. Likevel vil nok Trump foretrekke en atomavtale med Iran, tror SEB-strategene.

«Situasjonen på slagmarken er asymmetrisk etter at Israel oppnådd luftherredømme over Iran og står fritt til å bombe hvilke mål det måtte ønske. Dette er ikke en situasjon regimet i Teheran kan leve med særlig lenge,» heter det.

LOGISK VINDU FOR ANGREP: Seniorstrateg i SEB, Elizabeth Nørgaard Mathiesen. Foto: SEB

«Også det iranske regimet må være på jakt etter en vei ut av den ydmykende situasjonen det befinner seg i, og bør være villig til å inngå en avtale. Det kan sende oljeprisen kraftig ned, men det er uklart om Israel vil anse en slik avtale som en tilstrekkelig garanti mot at Iran utvikler atomvåpen,» fastslår Nørgaard Mathiesen.

Det hvite hus og Trump har uttalt at det fortsatt vurderer direkte angrep på Iran.

– En avgjørelse kommer innen to uker, sa Det hvite hus torsdag.

Limbo

Aksjemarkedene har holdt seg relativt stabile, til tross for at det globale geopolitiske risikonivået har nådd det høyeste siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022. MSCI World er marginalt ned for uken, og VIX-indeksen har beveget seg over 20 igjen. SEB påpeker at investorer mangler en klar retning, nettopp fordi det fortsatt er uavklart hvilken vei konflikten vil ta.

«Dette etterlater markedene i limbo inntil noe faktisk skjer,» skriver SEB.

«Vårt hovedscenario er fortsatt at det geopolitiske sjokket vil ebbe ut, og vi har derfor ikke endret vår anbefaling om en moderat overvekt i aksjer,» legges til.