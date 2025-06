Donald Trump hevder at administrasjonen hans kan være nær ved å inngå en avtale med Harvard, noe som tyder på at hans nylige angrep på det prestisjefylte universitetet nærmer seg slutten, skriver Financial Times.

– Vi har jobbet tett med Harvard, og det er svært mulig at en avtale vil bli annonsert i løpet av neste uke eller så, skriver Trump på plattformen sin Truth Social fredag.

Avviste anklager

Trump har krevd omfattende reformer ved Harvard, og anklaget universitetet for ikke å håndtere antisemittisme tilstrekkelig og for å unndra seg å gi myndighetene informasjon om studenter som angivelig har brutt loven.

Harvard avviste anklagene og beskyldte administrasjonen for å angripe akademisk frihet og ytringsfrihet. Universitetet saksøkte regjeringen, som svarte med mottiltak – inkludert å kansellere milliarder av dollar i statlig støtte, true med å fjerne Harvards skattefritak og blokkere universitetet fra å ta imot internasjonale studenter.

Tusenvis av utenlandske studenter studerer i USA hvert år, inkludert rundt 7.000 ved Harvard. Forsøket på å stanse dem har vekket stor bekymring i universitetssektoren, ifølge FT.

Harvard oppnådde en midlertidig seier mot tiltakene fredag, da en føderal domstol opprettholdt universitetets rett til å ta imot internasjonale studenter mens rettssaken mot regjeringens tiltak pågår.

Dette var andre gang en dommer ga medhold til Harvard i kampen om utenlandske studenter, etter at universitetet i slutten av mai fikk utstedte en midlertidig forføyning som stoppet tiltaket inntil videre høring.

– Svært passende

Til tross for å ha motsatt seg presset fra Det hvite hus – noe som har mobilisert betydelig støtte og donasjoner fra alumninettverket – har Harvard gjort flere endringer i sin ledelse, skriver FT. Blant annet er enkelte seniorakademikere fjernet, og tiltak mot antisemittisme på campus er lansert, noe universitetet har erkjent som et problem.

Trump skriver i innlegget på Truth Social at Harvard har «opptrådt svært passende» under forhandlingene og at universitetet «ser ut til å være forpliktet til å gjøre det som er rett.»

– Hvis et forlik inngås på grunnlaget som nå diskuteres, vil det være «oppsiktsvekkende» HISTORISK, skriver Trump.