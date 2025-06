USA har angrepet Iran

– Vi har gjennomført tre svært vellykkede angrep mot Irans tre atomanlegg, skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Han sier anleggene i Fordo, Natanz og Esfahan var mål for nattens angrep.

– En full bombelast ble sluppet over hovedmålet Fordo, legger han til.

– Alle flyene er nå ute av iransk luftrom og trygt på vei hjem, skriver presidenten videre i innlegget og gratulerer «våre flotte amerikanske krigere».

– Fred eller tragedie

I en kort tale til folket ved 4-tiden norsk tid sier Trump at målet var å ødelegge Irans evne til å anrike uran. Han sier atomanleggene er utslettet, men går ikke i detalj om angrepet eller skadene det førte til.

Videre sier han at Iran nå må inngå fred, og at fremtidige angrep vil bli enda verre om de ikke gjør det.

– For Iran venter enten fred eller tragedie, sier den amerikanske presidenten og kaller landet «Midtøstens bølle».

Brukte B-2 bombefly

Tidligere på dagen meldte flere medier at amerikanske B-2 bombefly så ut til å være på vei over Stillehavet. Etter bombetoktet over Iran bekrefter en tjenestemann overfor Reuters at B-2-fly deltok i angrepet.

Flytypen kan utstyres med USAs 13.600 kilo tunge GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, en såkalt «bunker buster», en bombe designet for å ødelegge mål dypt under bakken.

Ifølge Fox News brukte USA seks bunkerknusende bomber mot anlegget i Fordo, mens 30 Tomahawk-raketter ble skutt mot de andre atomanleggene.