Schieldrop: – Markedene ble lurt trill rundt av Trump

Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB, mener markedene undervurderte USAs vilje til å handle, og at både Iran og investorene ble tatt på sengen da amerikanske styrker slo til mot tre iranske atomanlegg i helgen.

– Her ble Iran og markedene lurt trill rundt av USA og Trump, sier Schieldrop til Finansavisen.

Han viser til at president Trump tidligere i uken uttalte at han ville bruke «to uker» på å ta en beslutning, og at det førte til at mange senket skuldrene.

– Han har sagt det samme mange ganger før, og da har det som regel endt med at han ikke har agert. Så markedene tenkte: «Her skjer det ikke noe. I hvert fall ikke før om et par uker.» Feil!

Nå øker risikoen i oljemarkedet

Schieldrop mener det er Irans neste trekk som vil avgjøre hvor dramatisk dette blir for energimarkedene.

Det store spørsmålet er om Iran vil svare med angrep på amerikanske militærbaser i regionen, eller på oljeinstallasjoner i Persiabukta. Begge scenarier kan sende oljeprisen kraftig opp.

– Risikoen i regionen har økt betydelig nå som USA er med. Iran har så langt ikke rørt amerikanske mål eller oljeinstallasjoner i Gulfen. Det kan endre seg nå, sier han.

Schieldrop tror oljeprisene vil reagere raskt allerede mandag.