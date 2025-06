Penger rett ned i avløpet

Stockholm har kastet bort millioner fordi kommunen mangler både langsiktige planer og oversikt over markedet. Konkret dreier det seg om å bytte ut fullt fungerende toaletter, men saken har fått mye oppmerksomhet i Sverige fordi det synliggjør offentlig sløsing. Ingenting tilsier at det står bedre til i Norge.

I Sverige er det blitt anslått at 5–15 prosent av den årlige verdien av offentlige anskaffelser går til spille. EU legger til grunn at opptil 20 prosent sløses bort. For Norge betyr det at mer enn 100 milliarder kroner årlig kan være bortkastet, og med det uante tapte muligheter.

Selv med det laveste anslaget for sløsing, ligger det til rette for en besparelse på 40 milliarder kroner

I april ble toalettleverandøren Danfo tildelt kontrakten for Stockholms offentlige toaletter for de neste ti årene, med mulighet for fire års forlengelse. Men byen får ikke ytterligere 100 toaletter. Det skyldes at de 95 eksisterende fjernes, til tross for at det ikke er noe galt med dem. Den tidligere avtalen hadde ikke bestemmelser om forlengelse, og da må det gjøres en ny anskaffelse. Anslagsvis 20 millioner spyles ned, og toalettkøene forblir like lange.

Kritikken som særlig kommer fra Svenskt Näringsliv, tilsvarende NHO i Norge, handler om at offentlige anskaffelser gjennomføres med utilstrekkelig kunnskap om markedet. Det er ofte politiske mål som styrer retningen, men det mangler kunnskap om hva markedet kan levere, på hvilke vilkår og hvordan dette best bør gjøres. Det er altså ikke regelverket for offentlige anskaffelser som er problemet.

Les også Norges rareste millionprosjekter: Sykkelhoteller uten sykler og barnehager uten barn Hva har to vaskeroboter, en garderobe og en brannbåt til felles? Alle prosjektene er finansiert med skattekroner, hvor det er vanskelig å se at man har fått valuta for pengene. Kapital har samlet flere av absurditetene.

Sløserinasjonen Norge: De mest kontroversielle “sløseprosjektene” Norge har aldri brukt mer penger, men hvor tar de veien? Kapital har kartlagt noen av de mest absurde eksemplene på statlig sløsing. Fra evighetsmaskin til konsulentbonanza – det er dette skattepengene dine går til.

Svaret på alle spørsmål: Høyere bompenger Folk flest skal ikke betale i dyre dommer for Venstre og MDGs manglende kostnadsstyring, skriver Ingeborg Bjørnevik (FrP).

Løsningen bør ikke være å bevilge stadig mer penger til kommuner og andre offentlige oppdragsgivere. Selv med det laveste anslaget for sløsing, ligger det til rette for en besparelse på 40 milliarder kroner. Som en illustrasjon, tilsvarer det mer enn 60.000 årsverk i helsesektoren. Fellesskapet har krav på at skattepengene brukes best mulig, og leverandørene ber om å få konkurrere om de beste løsningene. Det er lov å håpe at dette kan prege årets valgkamp.

I motsetning til Danmark har hverken Norge eller Sverige god oversikt over offentlige anskaffelser, selv om det i Norge utgjør 780 milliarder kroner . Riksrevisjonen har kritisert manglende oversikt, og pekt på Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som ansvarlig for at oppdragsgivere har nødvendig kompetanse. Til tross for dette har det skjedd lite.

I Sverige foreslås en database basert på transaksjonsdata for alle offentlige anskaffelser uavhengig av beløp. Det vil kunne bidra til nye AI-løsninger som igjen muliggjør større tilgang til kunnskap for oppdragsgivere. I Norge ser det ikke ut til at dette vil komme i nær fremtid.

Eksempelet fra Stockholm handler altså ikke om dårlig toalettkultur, men det demonstrerer en innkjøpskultur der fellesskapets midler går rett i dass.

Tore Frellumstad

Advokat i Abelia