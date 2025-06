Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg stilte nylig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) om hvor stor andel flyktninger og innvandrere i Norge som er selvforsørget. Svaret han fikk før helgen, basert på tall fra SSB, viser at 79 prosent av alle innvandrere er selvforsørget, skriver Klassekampen.

Tallene gjelder 2023. SSB har definert «selvforsørget» som personer i en husholdning der hovedinntektsstaker har en yrkesinntekt over to ganger folketrygdens grunnbeløp (cirka 240.000 kroner i 2023), og høyere yrkesinntekt enn samlet skattepliktig trygd og pensjon.

Ifølge samme definisjon er 57 prosent av flyktningene i Norge selvforsørget. Blant flyktninger som har bodd i Norge i seks år eller mer, øker andelen til 72 prosent. I befolkningen ellers er 88 prosent selvforsørget.

Wiborg sier at han la en annen definisjon til grunn for sitt spørsmål. Han ba om tall over andelen innvandrere som lever av egen arbeidsinntekt. Han viser til at yrkesandelen blant syriske kvinner er 11,4 prosent, og etterlyser tall for hvor mange som faktisk lever av egen arbeidsinntekt – ikke kun husholdningens hovedinntekt.

– Hvis de har utelatt halvparten av befolkningen, så blir disse tallene misvisende, sier han.