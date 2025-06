Mens han befant seg ombord i Marine One på vei mot en nærliggende flyplass, tok president Donald Trump en av de mest dramatiske beslutningene i sin presidentperiode. Han fikk en telefon fra forsvarsminister Pete Hegseth, som ba ham ta en endelig avgjørelse om å gå videre med et amerikansk angrep på Iran, skriver Wall Street Journal.

Trump svarte ja.

– Det var en stor seier for landet vårt, sa Trump dagen etter.

B-2 bombefly gjennomførte deretter målrettede angrep mot iranske atomanlegg. Det skal ha vært planlagt, hemmelig operasjon som hadde vært under diskusjon i flere uker.

Sheriff

Trump skal ha blitt overbevist om at diplomati ikke ville stanse Irans atomvåpen planer. Han skal også ha vært påvirket av rådgivere som mente Iran «tok dem ved nesen». Donald Trumps «Midtøsten-megler» Steve Witkoff mente håpet om en atomavtale var ute.

Israel skal ha forsikret om at risikoen var lav, mens senator Lindsey Graham forsøkte å overtale Trump til handling.

«Du vil være den nye sheriffen i byen, og dette vil nullstille vårt forhold til resten av verden», skal Graham ha sagt til presidenten.

I harnisk

Samtidig advarte flere i Trumps egen base mot handlingen. Representant Thomas Massie kalte angrepet grunnlovsstridig, mens Marjorie Taylor Greene skrev:

«Hver gang Amerika er på vei mot storhet, roter vi oss inn i en ny utenlandsk krig».

Demokrater har også uttrykt sterk bekymring. Senator Adam Schiff sa søndag at det ikke fantes bevis for at Iran aktivt bygget atomvåpen. Vicepresident JD Vance forsøkte å berolige ved å si at dette ikke vil bli en langvarig konflikt.

«Nå har vi en president som faktisk vet hvordan man når amerikanske sikkerhetsmål», sa Vance.

Trump selv forsøkte å ramme inn handlingen i sin «America First»-strategi og sa at målet aldri var regimeskifte, men åpnet likevel for muligheten:

«Hvis det iranske regimet ikke kan GJØRE IRAN STORT IGJEN, hvorfor skulle det ikke bli et regimeskifte?» skrev Trump på Truth Social etter angrepet.