Forbrukerrådet: Dette gir svindyr strøm

– Når organisasjonene tilbyr egne strømavtaler, burde det være en selvfølge at disse avtalene kommer godt ut. Dessverre ser vi at medlemmer med variable strømavtaler har betalt blodpris for strømmen, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Prisen på disse strømavtalene ligger skyhøyt over ordinære spotprisavtaler, fastslår Forbrukerrådet. Konklusjonen baserer seg på en gjennomgåelse fra strømpris.no, som viser at flere organisasjoner har medlemmer med variable strømavtaler fra Fjordkraft.

Dette gjelder for eksempel medlemsavtalene LOfavør Garanti, ABBL Garanti og Skattebetalerforeningen Garanti.

De variable strømavtalene er ikke lenger i salg, men fortsatt har 2,3 prosent av husholdningene fortsatt slike kontrakter, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les også Ekspert slakter Statkraft: – Sløst bort 60 milliarder Forvalter Ole André Hagen tar til kraftig motmæle mot Statkraft og mener det statlige kraftselskapet har sløst bort 60 milliarder kroner de siste syv årene. – De drives som et administrasjonsselskap.

– Stoppet salget

– Vi stoppet salget av variabelavtaler sommeren 2022. Etter det har vi kun tilbudt spotavtale til nye kunder. Eksisterende kunder som hadde variabelavtale, har blitt gjentatte ganger informert om spotavtale og gitt enkel mulighet til å bytte til denne, sier administrerende direktør Heidi Myhr i LO Favør til Nettavisen.

Også Martin Huseby Jensen i Skattebetalerforeningen mener de har gjort mye for å få folk over på andre avtaler.

Med et forbruk på 25.000 kilowattimer i året vil du ende opp med å betale over 30.000 kroner mer enn nødvendig. Tidligere beregninger fra Forbrukerrådet viser at variable avtaler totalt medførte en ekstrakostnad for norske strømkunder på over en milliard kroner i fjor.

Også spotavtaler dyrere

En rekke organisasjoner tilbyr i dag medlemsavtaler basert på spotpris. Disse kommer atskillig bedre ut enn de variable strømavtalene, men det finnes billigere alternativer. Gitt at du har et forbruk på 25.000 kilowattimer i året, må du betale mer enn 1500 kroner i året sammenlignet med de beste avtalene i markedet.

Dette gjelder for eksempel avtalene som tilbys av Econa, Naturviterne, Samfunnsviterne og Skattebetalerforeningen i samarbeid med Fjordkraft. LO har også en slik avtale, men kommer noe rimeligere ut sammenlignet med de andre medlemsavtalene.

– Vi ønsker å ha en avtale som skal være god og bærekraftig over tid, uten at prisen endres kraftig etter en kampanjeperiode, sier hun, og løfter fram at de også har vært opptatt av ting som ryddige arbeidsforhold, sier Myhr til Nettavisen.

.

(©NTB)