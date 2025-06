Solberg om Iran-bombing: – Ikke i tråd med folkeretten

På spørsmål fra Politisk kvarters Lilla Sølhusvik om det var galt av USA å bombe Iran, svarte Solberg:

– Det er i hvert fall ikke i tråd med folkeretten, og det er det helt klart at vi kan være tydelig på. Men samtidig så er det sånn at heller ikke Iran oppfører seg i forhold til de internasjonale konvensjonene for øyeblikket.

Hun trakk fram at IAEA (Det internasjonale atomenergibyrået) har pekt på at Iran bryter ikkespredningsavtalen, og sa at Iran er en destabiliserende faktor i hele regionen. Derfor er det viktig å motarbeide at landet får atomvåpen.

– Absolutt viktigst er det å gjøre det gjennom diplomatiske måter, slik man forsøkte å gjøre for omtrent ti år siden.

– Dette målrettede angrepet mot atomanrikingen er ikke i tråd med folkeretten, men det er også ikke sånn at vi kan la være å si at Iran heller ikke opptrer i forhold til de internasjonale konvensjonene de er bundet av, sa Solberg.

Det amerikanske angrepet kom en drøy uke etter at Israel gjennomførte et eget angrep mot Iran.

Da gikk Norge hardt ut og fordømte det israelske angrepet. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) svarte imidlertid ikke på spørsmål fra NTB søndag om Norge fordømmer det amerikanske angrepet.

