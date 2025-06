Norge og Frankrike: Signerer CO2-avtale

Avtalen legger til rette for at CO₂ fra franske utslippskilder kan fraktes til Norge for sikker lagring under havbunnen i Nordsjøen.

– Avtalen er et gjennombrudd for det europeiske klimasamarbeidet. Den viser hvordan vi sammen kan finne praktiske løsninger for å kutte utslipp og sikre industriens fremtid i et lavutslippssamfunn, sier energiminister Terje Aasland.

Avtalen ble undertegnet mandag av Aasland og Frankrikes Frankrikes økonomi- og finansminister, Éric Lombard. Den åpner for transport av CO2 fra franske industribyer til lagring på norsk sokkel.