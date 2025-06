Saken oppdateres

Tidligere mandag kveld angrep Iran amerikanske militærbaser i Qatar. Trump omtaler angrepet i et ferskt innlegg på hans sosiale medieplattform Truth Social.

«Viktigst av alt: De har fått det ut av systemet, og forhåpentligvis blir det ikke mer HAT.»



Videre skriver presidenten at han nå oppfordrer både Iran og Israel til å søke fred og harmoni i regionen:

«Jeg vil takke Iran for at de ga oss tidlig varsel, noe som gjorde det mulig å unngå tap av liv og personskader. Kanskje Iran nå kan bevege seg mot fred og harmoni i regionen, og jeg vil entusiastisk oppfordre Israel til å gjøre det samme.» skriver USAs president.

Kilde: Donald Trump, Truth Social

– Det finnes ikke noe godt svar

Oljeprisen falt fra 77,30 dollar fatet til 71,80 dollar fatet i etterkant av kveldens angrep. Trumps ferske uttalelse sender prisen videre ned, og akkurat nå står prisen for et fat nordsjøolje i 70,30 dollar.

På spørsmål fra Finansavisen på hvorfor oljeprisen faller så kraftig mandag kveld svarer oljeanalytiker Teodor Sveen Nilsen:

– Usikker, men jeg tipper det er knyttet til at det prises inn lavere sannsynlighet for stenging av Hormuz-stredet.

– Jeg tipper maksimal frykt for en stenging var i går og at markedet kanskje vrir fokuset mot det fundamentale: Det er mest sannsynlig mer enn nok olje i verden fremover. Trump har vært ute og snakket om økning av amerikanske produksjon, men jeg tror det har lite å si for prisdannelsen i det korte bildet.