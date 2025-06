Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

Iran har kapitulert – og selv på bare 12 dager er resultatene betydelige for Israel og USA. Iran ser ut til å ha mistet sine anlegg for anriking og våpenproduksjon, ledende militære kommandanter og atomforskere, samt store deler av missilproduksjonen og kapasiteten for utskytning.

Israel har signalisert at landet kan slå til igjen dersom Iran forsøker å bygge opp igjen sine missil- og atomprogrammer.

Spørsmålet er nå hvordan Teheran-regimet skal klare seg. Autoritære regimer virker solide – helt til de plutselig ikke er det lenger. Etter det ydmykende nederlaget kan Khamenei falle som følge av en folkelig oppstand. Eller han kan bli styrtet gjennom et kupp fra deler av regimet eller militæret som ser at ayatollahens politikk styrer landet mot avgrunnen. I begge tilfeller er det vanskelig å forestille seg en etterfølger som ville vært verre for USAs interesser og «fred og harmoni».

Når det gjelder Trump, er budskapet om våpenhvilen og «12-dagers krigen» også et signal til den isolasjonistiske høyresiden om at dette ikke blir et nytt Irak eller Afghanistan.

Han vil imidlertid kaste bort krigens gevinster hvis han lar Iran få puste, beholde anriket uran i skjul, og deretter ruste opp igjen. Men de siste ukene har åpnet en sjelden mulighet for et fredeligere Midtøsten.

SLITER: Ayatollah Ali Khamenei er Irans øverste leder. Foto: NTB

Financial Times

Økte europeiske forsvarsutgifter kan blidgjøre Donald Trump, men vil ikke være nok til å gjenoppbygge tilliten innad i Nato. Alliansen er svekket av Trumps tvetydighet rundt USAs forpliktelser til kollektivt forsvar.

Die Welt

Donald Trump viste både mot, idealisme og strategisk klarsyn da han beordret amerikanske B2-bombefly med bunkerknusende bomber til å angripe Irans atomanlegg. USAs president har med sitt militære angrep på Iran vist mot og strategisk evne – i sterk kontrast til virkelighetsfjerne utenrikspolitikere i Tyskland. Hvordan skulle man ellers ha forhindret et kompromissløst Iran i å skaffe seg atombomben og utslette Israel? Kanskje i en samtalegruppe med fennikel-te?

Dagens Industri

Torsdag ble alle riksdagspartiene enige om en avtale om fremtidens forsvar og hvordan løftet skal finansieres. Denne unike enigheten gir styrke i en tid preget av globale kriser og økte spenninger.

