– Iran vurderer omfanget av skadene og har lagd planer for gjenoppretting av atomprogrammet, sier sjefen for Irans atomenergibyrå Mohammad Eslami tirsdag til det iranske nyhetsbyrået Mehr.

Påstander om at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, har blitt brukt som påskudd for både de israelske og det amerikanske angrepet mot Iran. Iran har konsekvent avvist at de forsøker å lage atomvåpen og hevder at atomprogrammet kun har sivile formål.

– Planen er å forhindre forstyrrelser i produksjonen og tjenester, sier Eslami.