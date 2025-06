Ekspert om våpenhvilen: – De neste timene blir avgjørende

– Forhåpentligvis så går det den veien som nå er skissert, at begge partene slutter direkte å skyte på hverandre, og at en får i gang nye forhandlinger og møter mellom USA og Iran, sier Halsne til NTB .

Han er seksjonssjef ved krigsskolen og har militær strategi som primærfelt.

– Alternativt så vil partene ikke forholde seg til eller bryte avtalen, og en vil komme tilbake til en utveksling av luftangrep og missilangrep mellom Iran og Israel. Men det er helt avhengig til hva som skjer de neste timene, sier han.

Kan komme gjengjeldelsesangrep

USAs president Donald Trump kunngjorde våpenhvilen mandag kveld, og senere bekreftet både Iran og Israel planene.

– Det har vært litt motstridende meldinger om tidspunkter, og det ble meldt at Iran skulle avslutte sine angrep mot Israel klokka 6 i dag tidlig. De fortsatte noe på overtid og var ganske intensive, sier Halsne.

– Nå i løpet av de neste 12 timene, slik vi forstår, er det en viss åpning for at Israel kan gjøre noen gjengjeldelsesangrep før en full våpenhvile har trådt i kraft, sier han.

Faren er mindre

Dersom våpenhvilen får effekt, kan konflikten gå inn i et nytt spor.

– Da vil det bety at en forhåpentligvis kan gå tilbake til forhandlinger mellom Iran og USA om en atomavtale. Faren for den regionale eskaleringen, som har vært fryktet i denne konflikten mellom Israel og Iran disse tolv dagene, vil da være mindre.

– Kan vi stole på partene?

– Det må vi etter hvert se på med hvilke handlinger de faktisk gjør. Men det er nok en mulighet for at alle parter har en viss felles interesse av å deeskalere konflikten, sier Halsne. Han viser til at utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i morges sa at han opplever at USA har et reelt ønske om å få på plass en våpenhvile.

– USA spiller jo en vital rolle overfor Israel, og har pressmidler overfor Israel. På den andre siden er Iran er under et sterkt militært press og er sterkt militært redusert, og vil løpe en stor risiko hvis konflikten eskalerer og USA trekkes ytterligere større inn.

Varig løsning

Han mener at konflikten før eller siden må over i et diplomatisk og politisk spor for en mer varig løsning.

– En kan utsette Irans atomprogram med militære handlinger, men det er neppe noen måte å bombe seg ut av det problemet på. Så det er det mest optimistiske. – Man skaper fred med sine fiender, ikke med sine venner. Det er greit å huske på.