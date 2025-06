Et forsvarsnotat fra den finske regjeringen advarte i fjor om «en økt risiko for væpnet konflikt», og viste til Russlands opprustning etter invasjonen av Ukraina, skriver Reuters.

Som respons har Finland besluttet å lagre landminer, styrke sin allerede omfattende reservestyrke og skjerpe beredskapen langs den 1.340 kilometer lange grensen til Russland.

Laster opp med jagerfly

I tillegg bygges det et nytt NATO-kommandohovedkvarter i byen Mikkeli øst i Finland. Målet er å øke antallet reservister til én million innen 2031.

Finland har fra før av det største artilleriet i Vest-Europa og har lagt inn ordre på 64 amerikanske F-35-jagerfly for å modernisere luftforsvaret.

Samtidig har de sikkerhetspolitiske grepene ført til tydelige konsekvenser på bakkenivå. Grensen til Russland er stengt, og det er slutt på de tidligere opptil 13 millioner årlige grensekrysningene. Mange med familieforbindelser på tvers av grensen er rammet.

F-35 jagerfly Foto: Jan Langhaug

Regionen har også opplevd økonomiske tilbakeslag. Ifølge tall fra lokale myndigheter har bortfallet av russiske handlende og turister kostet regionen 300 millioner euro årlig. Arbeidsledigheten i enkelte områder steg til nærmere 15 prosent mot slutten av fjoråret, langt over landsgjennomsnittet.

Ingen akutt trussel

Ni personer har klaget grensestengningen inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. De mener tiltaket rammer deres rettigheter uforholdsmessig hardt.

Som del av grenseforsterkningen bygger Finland nå et 200 kilometer langt og 4,5 meter høyt gjerde med kameraer og bevegelsessensorer i de mest utsatte områdene. I tillegg etableres nye grusveier for å sikre raskere tilgang for grensevakter.

President Alexander Stubb har understreket at Russland så langt ikke utgjør noen akutt trussel, men har advart om at nabolandet trolig vil forsterke sin militære tilstedeværelse i Leningrad-regionen etter krigen i Ukraina. Andre analyser tyder på at selv om Russland ikke søker direkte konfrontasjon, må Finland signalisere at det er beredt på å forsvare sin suverenitet.