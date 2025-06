Statlig utvalg: Sykehusene har fått 3,8 mrd kroner mer

– Det vil jeg gjerne utfordre Erna Solberg i Høyre på: hvordan hun skal få dette budsjettet til å gå opp? Hvilken plan hun har for å styrke sykehusbudsjettene samtidig som hun lover veldig mange milliarder i skattekutt, spør helseministeren.

– 12 ganger bedre

Tallene fra TBU tar både høyde for prisveksten som har vært og demografiske endringer, som for eksempel at befolkningen blir eldre, og at det er kommet et stort antall ukrainske flyktninger.

– Vi har vel 12 ganger bedre realvekst i sykehusene enn det Erna Solberg hadde i perioden fra 2015 til 2022, som var en lengre periode da de hadde mer tid å gjøre det på, sier helseministeren.

Han mener tallene beviser at Arbeiderpartiet har tatt ansvar i regjering for utfordringene i Helse-Norge.

– Vi har jo jobbet veldig intenst med å få ned ventetidene på sykehusene. Nå ser vi at både ventetiden og helsekøene går ned, sier han.

Vestre peker på at helsekøene begynte å øke i perioden da bevilgningene sto på stedet hvil ifølge utvalget – under forrige regjering.

– Køene begynte å øke i 2017. Her har vi litt av forklaringen på hvorfor. Sykehusøkonomien har vært veldig anstrengt. Når du ikke gjør noe annet enn å betale for demografien, det at vi blir flere og eldre, så er det egentlig ingen vekst på toppen av det til økt aktivitet og økt kapasitet, sier han.

Toppe: – Vestre har ikke løst krisen

Senterpartiets Kjersti Toppe mener at TBU-rapporten viser at Senterpartiet og Arbeiderpartiet har prioritert sykehusøkonomien sammen i regjering. – Men helseminister Vestre har ikke løst den økonomiske krisen i de offentlige sykehusene med dette. Rapporten viser en svært stor økning i gjeldsbelastning for sykehusene, sier hun til NTB.

Hun mener dette fører til stadig økte krav til effektivisere driften.

– Arbeiderpartiet og Høyre kan gjerne fortsette å krangle om hvem som har bevilget mest eller minst til sykehus. Men ingen av dem vil endre på den dysfunksjonelle modellen som sykehus i dag finansieres etter. Dagens modell forutsetter at sykehus må kutte i drift for å få råd til å investere, sier hun.

Uten å endre på finansieringsmodellen, vil det bli en enda mer alvorlig situasjon framover, mener hun.