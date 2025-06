Kollektivfelt åpnes opp for elbiler

– 3+ er et forsøk der elbilister får bruke kollektivfeltet med minimum to passasjerer. Det gir en noe økt bruk av kollektivfeltet uten at det vil være til hinder for kollektivtrafikken, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

De omtaler ordningen som et pilotprosjekt, og de nye reglene gjelder på en strekning fra Holmen til Sandvika.

Reglene trer i kraft så snart skiltene er satt opp, og arbeidet vil bli ferdig tidlig i juli, opplyser Vegvesenet.

I tillegg til dette skal en strekning fra Asker til Holmen skiltes om fra kollektivfelt til tungtrafikkfelt.

– Her blir det adgang for både busser og tunge kjøretøy. Hastigheten blir redusert til 80 km/t og 60 km/t mellom 06–10 på hverdager, skriver Statens vegvesen.

Det har blitt mye rabalder etter at Vegvesenet stengte kollektivfeltet for elbiler på strekningen som mange bruker på vei inn til Oslo.

Nå håper Vegvesenet på bedre trafikkavvikling.

– Det kan være aktuelt å videreføre 3+ piloten fra Sandvika til Blommenholm. Planleggingen har startet opp, men vil ta noe tid å gjennomføre, varsler de.

