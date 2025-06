Trump holder Nato i ånde

– Det er total støtte fra USAs president og USAs øverste lederskap til Nato, sa Rutte til et offentlig forum tirsdag formiddag.

Dragkamp

En Nato-diplomat NTB har snakket med påpeker at det fortsatt er viktig at USA ser nytteverdien av Nato-samarbeidet.

– Det betyr at Europa må gjøre mer, sier diplomaten.

Bare Spania har åpent turt å opponere mot 5-prosentmålet. Fra norsk hold kom det fredag beskjed om at Norge sier ja til den nye forpliktelsen.

Samtidig har erkjennelsen sunket inn hos europeiske land at Europa må ta et langt større ansvar for eget forsvar.

Når målet skal være innfridd, kan imidlertid bli en av dragkampene på toppmøtet. Noen land mener 2030, mens andre vil ha ti år på seg.

Iran joker?

Det er også uvisst hvordan konflikten i Midtøsten vil prege toppmøtet.

USA angrep natt til søndag tre atomanlegg i Iran. Både Norge og Frankrike mener at angrepene er et brudd på folkeretten, mens Rutte sa mandag at han mener at de ikke er det.

Det kinkige spørsmålet er om man rent prinsipielt kan anklage Russland for å bryte folkeretten i Ukraina, men se gjennom fingrene når vestlige land gjør noe lignende.

Mandag kunngjorde Trump at han hadde fått i stand en våpenhvile mellom Iran og Israel.

Men tirsdag sendte de to landene igjen bomber mot hverandre.

Det er Trump særs misfornøyd med, særlig med Israel som angrep Iran rett etter at de hadde godtatt våpenhvilen.

– Jeg må få Israel til å roe seg ned, sa han like før han satte seg på flyet til Haag.

(©NTB)