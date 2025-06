Trump gjør helomvending

– Jeg vil ikke ha et regimeskifte i Iran. Regimeskifte skaper kaos, sier Trump tirsdag ifølge Reuters.

I helgen antydet han derimot at han var åpen for det i et innlegg på sitt eget sosiale medium, Truth Social.

– Det er ikke politisk korrekt å bruke uttrykket 'regimeendring', men hvis det nåværende iranske regimet ikke klarer å GJØRE IRAN STORT IGJEN, hvorfor skulle det ikke bli et regimeskifte??? skrev Trump søndag.

USAs forsvarsminister Pete Hegseth sa derimot etter det amerikanske angrepet mot iranske atomanlegg at regimeskifte ikke var et mål. Det samme var beskjeden fra USAs visepresident J.D. Vance.

(©NTB)