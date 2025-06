Air Force One landet på Schiphol-flyplassen i Amsterdam i Nederland klokken 19.37 tirsdag kveld. Dermed er USAs president Donald Trump klar for å delta på toppmøtet i Nato.

Bilder fra flyplassen viste at flyet rullet rett fram til et sted foran verdenspressen.

Videre går turen rett fra presidentflyet og til middag med blant annet den nederlandske kongen og en rekke andre stats- og regjeringsledere.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar også på middagen, men skal ikke delta på selve toppmøtet. Det er ventet at han skal møte Trump på sidelinjen av toppmøtet. Møtet ventes å finne sted onsdag ettermiddag, etter at hovedmøtet i Nato er unnagjort.

På toppmøtet onsdag skal Nato-landenes pengebruk diskuteres. Trump har krevd at alle alliansens land må bruke 5 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar, mer enn en dobling av dagens forpliktelse på 2 prosent. Dette er ventet å bli banket gjennom onsdag.

I forkant av Nato-toppmøtet har Nederland iverksatt operasjonen Orange Shield, den største sikkerhetsoperasjonen i landets historie.

Halve Nederlands politistyrke er omdirigert til Haag for å ta vare på sikkerheten under toppmøtet. Også militærpolitiet vil være til stede og vokte de prominente gjestene. Fregatter skal patruljere byens kystlinje, mens det vil være både helikoptre og jagerfly i lufta over det store konferansesenteret der toppmøtet skal foregå.