Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Die Welt

Vestlige eliter roper i disse dager at folkeretten står over alt annet. Men på samme tid er det grunn til å beundre Donald Trump og Benjamin Netanyahu for angrepet på Iran. Kanskje har disse to forhatte mennene reddet vår sivilisasjon ved å forhindre at trosfanatikere fikk tak i atombomben. De vestlige allierte vant andre verdenskrig, det samme gjorde Sovjetunionen – og de gjorde det med brutal makt.

Det proklameres med religiøs glød at kriger alltid ender med forhandlinger. Det er løgn.

Det finnes kriger hvor partene er så utmattet at de gir opp av ren utmattelse og aksepterer status quo ut fra sine krigsposisjoner. Men som regel er det den sterkeste som vinner krigen. Det betyr ikke at den sterkeste alltid har retten på sin side. Han er den sterkeste, og han sørger deretter for å forme retten.

Vi levde i illusjonen om at det fantes noe som het folkerett, med FN som en fremragende institusjon og et ekte sikkerhetsråd. Men samtidig hadde seierherrene fra andre verdenskrig vetorett i dette rådet. De kunne avverge enhver fordømmelse med et enkelt njet.

Israels kritikere hevder at Israels angrep på Iran var et brudd på folkeretten. Det samme gjelder USA. Men hvis denne retten ikke kan håndheves, gjelder fortsatt den sterkestes rett.

Trump kalles gal, og Netanyahu kalles morder. Men det er grunn til å respektere begge. Tidvis er det også grunn til å beundre deres stil, deres mot, deres styrke og deres retoriske evner.

The Wall Street Journal

Det nye legemiddelet fra Gilead Sciences er nær 100 prosent effektiv i å forhindre HIV-smitte. Dette medisinske gjennombruddet fra legemiddelindustrien åpner for å kunne stanse HIV-pandemien. Samtidig er det nok et bevis på hvor uklokt det er å innføre prisreguleringer.

Financial Times

Det finnes få mer kostnadseffektive måter å redde liv på enn massevaksinasjon. Men kutt i bistandsmidler fra USA, Storbritannia og andre kan sette tiår med framgang i fare.

Dagens Industri

Det er på høy tid å prøve andre tiltak og arbeidsmetoder enn dem som har preget helsevesenet i flere tiår — og som åpenbart ikke har vært vellykkede. Mer privat helsevesen er nødvendig for å løse krisen.

